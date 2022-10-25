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Muğla'da trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Servet Kahraman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 23:18
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Muğla'da trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Muğla'da trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
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 (AA) - Kahraman için Muğla İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Servet Kahraman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası tarafından alana getirildi. Saygı duruşunun ardından Kahraman'ın biyografisi okundu.

Helallik alınmasının ardından Kahraman'ın naaşı memleketi Malatya'ya gönderildi.

Törene Vali Orhan Tavlı ile protokol üyeleri ve askeri personel katıldı.

21 Ekim'de askeri personel Yücel K. (28) idaresindeki 67 NZ 083 plakalı otomobil, Muğla-Marmaris kara yolu Gökçe mevkisinde, Gül Y. (47) yönetimindeki 48 JT 996 plakalı minibüs ile çarpışmış, kazada sürücülerin yanı sıra askeri personel Servet Kahraman, Ömer Faruk K, Erkan T. ile minibüsteki yolcu Rus Andrei Polunovski yaralanmıştı.

Bugün hayatını kaybeden Kahraman, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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