Muğla’da uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla’da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da ekipler, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Düzenlenen 5 operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 11-12 Şubat 2025 tarihleri arasında il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda 38,1 gram metamfetamin maddesi, 3,7 gram skunk maddesi, 1,6 gram esrar maddesi, 0,4 gram kokain maddesi, 4 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

4 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan, 2 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Muğla’da uyuşturucu operasyonu

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