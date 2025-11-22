Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Operasyon kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları otel odası ile otomobillerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.