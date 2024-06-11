Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde il genelinde yürütülen Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 12 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucunda 67,62 gram esrar ve 5,15 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde 2 kişi "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan, 12 kişi ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan adli işleme tabi tutuldu. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem gören 12 kişi serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.