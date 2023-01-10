Muğla'da uyuşturucu operasyonu

AA'da yer alan haberde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.E, F.E, İ.K, U.K. ve E.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üstünde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, paketlenmiş satışa hazır halde 1 kilo 325 gram esrar ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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