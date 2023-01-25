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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 14:01
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda durdurulan araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler S.P. ve U.M. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

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