Muğla’da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bir haftalık sürede yapılan çalışmalarda 27 şüpheli şahıs yakalandı.

Muğla’da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması maksadıyla 08 - 15 Haziran 2023 tarihleri arasında Bodrum, Milas, Marmaris, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde icra edilen operasyonlar sonucu 27 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, 443 kök kenevir bitkisi, 151 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain, 406 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 38 gram skunk ve 1624 adet sentetik hap ele geçirildi.

aw914611-02.jpg

aw914611-03.jpg

aw914611-04.jpg

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
İlber Ortaylı canlı yayında uyardı: Bu çok tehlikeli Güncel
İlber Ortaylı canlı yayında uyardı: Bu çok tehlikeli
CHP’li Gürer kurban fiyatlarına dikkat çekti: Geçtiğimiz yıl asgari ücretle 2 kurbanlık alınabiliyordu Ekonomi
CHP’li Gürer kurban fiyatlarına dikkat çekti: Geçtiğimiz yıl asgari ücretle 2 kurbanlık alınabiliyordu
Doğum kontrol haplarının kadınlara büyük zararı ortaya çıktı Sağlık
Doğum kontrol haplarının kadınlara büyük zararı ortaya çıktı
Şehit güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in kanı yerde kalmadı Güncel
Şehit güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in kanı yerde kalmadı
Dört büyük meleği soran muhabir bu cevabı aldı: Tanımıyoruz, buraların yabancısıyız Güncel
Dört büyük meleği soran muhabir bu cevabı aldı: Tanımıyoruz, buraların yabancısıyız
Fransa’da çocukları bıçaklayan saldırgan psikiyatri hastanesine sevk edildi Dünya
Fransa’da çocukları bıçaklayan saldırgan psikiyatri hastanesine sevk edildi
Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi Güncel
Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi