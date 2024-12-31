Muğla'da Yeniköy Termik Santrali’nin kapatılması için açılan davanın duruşması yapıldı

Muğla’da Kemerköy Termik Santrali’nin çevre izin ve lisans iptali için açılan davanın duruşması Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Pınar Gayretli, “Gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gerekse davaya müdahil olan Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'ni işleten şirketin dosyaya sunduğu dokümanlardan, bizim iddialarımızın gerçek olduğu teknik olarak gerçek. Mahkemeden beklediğimiz şey, bu dokümanların uzman bilirkişi heyetine incelettirilmesi” dedi.

Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde bulunan Akbelen Ormanı için mücadele eden Karadam Karacahisar Mahalleleri ile Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği’nin (KARDOK), mahalleye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin çevre izin ve lisans iptali için de mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda derneğin önce Kemerköy Termik Santrali’nin çevre izin ve lisans iptali için açtığı dava, geçtiğimiz 3 Haziran’da Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde yapılmıştı. Dava, mahkeme tarafından “Tesise dair çevre izin ve lisans belgesi düzenlenebilmesi için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde öngörülen koşulların mevcut olduğu anlaşıldığından; Çevre İzin ve Lisans Belgesinde hukuka aykırılık olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denilerek reddedilmişti.

Yeniköy Termik Santrali davasının duruşması ise 30 Aralık’ta Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vekili, YK Enerji vekili, KARDOK Derneği vekilleri ve İkizköylüler katıldı.

Duruşma sonrası, mahkeme önünde açıklama yapan KARDOK Derneği Avukatı Ceren Pınar Gayretli, şunları söyledi:

“Bu dosya neredeyse 1 yıl oldu. Bir yıl boyunca gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gerekse davaya müdahil olan Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'ni işleten şirketin dosyaya sunduğu dokümanlardan bizim iddialarımızın gerçek olduğu teknik olarak gerçek. Buna dair bütün beyanlarımızı sunduk. Mahkemeden beklediğimiz şey bu dokümanların uzman bilirkişi heyetine incelettirilmesi. Çünkü ne biz avukat olarak ne de onlar hakim olarak oradaki teknik dokümanları anlayamazlar. Bunun için dosyaya sunulan dokümanların, biz de zaten incelemelerimizi hep çevre mühendisleriyle ya da konusuna göre uzman mühendislerle yapıyoruz. Şu anda buna dair bütün bulduğumuz çelişkileri ve hataları, yani bunun neden aslında hukuka aykırı olduğunu beyan ettik. Eğer mahkeme hala ikna olmadıysa bu konuda bilirkişi heyeti oluşturulmasını ve uzmanlara çevre izin ve lisanslarının hukuka uygun olup olmadığını uzmanlara incelettirilmesini talep edeceğiz.”