Muğla'da yıldırım alarmı: 50 yangın birden çıktı

Kaynak: AA
Muğla'da yıldırım alarmı: 50 yangın birden çıktı

Muğla'da etkili olan şiddetli gök gürültülü sağanak, ardında büyük bir yıkım bıraktı.

5 gün boyunca devam eden sağanak yağış sırasında düşen yıldırımlar, 50 ayrı noktada orman yangınlarına neden oldu.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangınların kısa sürede müdahale edilerek büyümeden söndürüldüğü belirtildi. Ancak, yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.

Yetkililer, "1-5 Eylül tarihleri arasında ilimizde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar sonucu, çok sayıda noktada yıldırım düşmesi meydana gelmiştir. Bu yıldırımların isabet ettiği 50 noktada orman yangınları çıkmıştır. Ekiplerimiz, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle yangınları kısa sürede kontrol altına almıştır. Ancak, yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür." dedi.

Muğla'da yaşanan bu olay, doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan bu felaket, orman yangınlarının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha hatırlattı. Yetkililer, vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaya davet etti.

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