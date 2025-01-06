Muğla'da yine deprem oldu (6 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'da yine deprem oldu (6 Ocak 2025)

Muğla sabaha karşı Marmaris'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından yine sallandı.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da saat 09.32 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Karacaören mevkiindeki depremin 6.4 kilometre derinlikte gerçekleştiğ bildirildi.

#DEPREM
KARACAOREN-(MUGLA) https://t.co/1keeNjcH1y
06.01.2025, 09:32:55 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 6.4 km#Kandilli

Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 04.30 sıralarında merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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