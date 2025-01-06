Muğla'da yine deprem oldu (6 Ocak 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da saat 09.32 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Karacaören mevkiindeki depremin 6.4 kilometre derinlikte gerçekleştiğ bildirildi.
#DEPREM
KARACAOREN-(MUGLA) https://t.co/1keeNjcH1y
06.01.2025, 09:32:55 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 6.4 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 6, 2025
Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 04.30 sıralarında merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [64.92 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-01-06
Saat:04:30:33 TSİ
Enlem:36.04694 N
Boylam:28.12222 E
Derinlik:13.62 km
Detay:https://t.co/g9txMotsim@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi