Muğla'da yoğun sis

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da yoğun sis

Muğla Menteşe ile Ula arasında kalan ve Marmaris ile Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı karayolunun 17 kilometrelik bölümünde yoğun sis etkili oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve hızlarını düşük tutmaları konusunda uyarırken, sis lambalarını kullanmanın önemine dikkat çeken yetkililer, sürücülerin mümkün olduğunca karayolunda yavaş seyretmeleri konusunda uyardılar.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji yetkilileri, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri için sağanak yağış uyarısında bulunarak vatandaşları sel ve taşkın riskine karşı tedbirli olmaya çağırdı.

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Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

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Yetkililer, hava şartlarının önümüzdeki günlerde de olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirterek vatandaşların güncel uyarıları takip etmelerini tavsiye etti.

Muğla'da yoğun sis

Muğla'da yoğun sis

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