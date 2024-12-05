Muğla'da yoğun sis görüş mesafesini azalttı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da yoğun sis görüş mesafesini azalttı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde sis yoğun şekilde etkili oldu. Şehir merkezi ve çevre yollarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde oluşan çiy nedeniyle herhangi bir donma veya buzlanma tehlikesi yaşanmazken, sabah saatlerinde yoğun sis görüş mesafesini ciddi ölçüde azalttı.

Özellikle Menteşe çevre yolunda ilerleyen sürücüler, dikkatli ve düşük hızda seyretmek zorunda kaldı.

Sabahın erken saatlerinde şehir merkezinden yola çıkan sürücüler de sis nedeniyle hızlarını düşürdü.

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Görüş mesafesinin azalması nedeniyle araç sürücüleri trafikte ekstra önlem alarak yollarına devam etti.

Muğla'da yoğun sis görüş mesafesini azalttı

Muğla'da yoğun sis görüş mesafesini azalttı

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