Muğla’da yüzlerce kişi nostalji gecesinde buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen etkinlik, 550 kişinin katılımıyla büyük ilgi gördü. Katılımcılara mısır, çay, limonata ve gazoz ikram edilerek, geçmişin yazlık sinema kültürü yaşatıldı. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan gönüllü gençler, yaz aylarında sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemine dikkat çekerken, bu tür organizasyonlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkürlerini ilettiler.

Gönüllü gençlerden Sümeyye Gül Aydın; "Yazlık sinema etkinliğinde olmaktan çok mutlu oldum. Arkadaşlarımla birlikte katılım sağladık. Babam eskiden hep anlatırdı yazlık sinema günlerini. Bugün o eski nostaljik günü yaşamak beni gerçekten heyecanlandırdı. Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm ekibe bu tür faaliyetler için teşekkür ederim "diyerek duygularını dile getirdi.