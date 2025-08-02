Muğla’da yüzlerce kişi nostalji gecesinde buluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla’da yüzlerce kişi nostalji gecesinde buluştu

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi, yaz akşamlarının vazgeçilmez etkinliği olan açık hava sinema gösterimlerini bu yıl da gönüllü gençler ve aileleriyle buluşturdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen etkinlik, 550 kişinin katılımıyla büyük ilgi gördü. Katılımcılara mısır, çay, limonata ve gazoz ikram edilerek, geçmişin yazlık sinema kültürü yaşatıldı. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan gönüllü gençler, yaz aylarında sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemine dikkat çekerken, bu tür organizasyonlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkürlerini ilettiler.

Gönüllü gençlerden Sümeyye Gül Aydın; "Yazlık sinema etkinliğinde olmaktan çok mutlu oldum. Arkadaşlarımla birlikte katılım sağladık. Babam eskiden hep anlatırdı yazlık sinema günlerini. Bugün o eski nostaljik günü yaşamak beni gerçekten heyecanlandırdı. Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm ekibe bu tür faaliyetler için teşekkür ederim "diyerek duygularını dile getirdi.

Muğla’da yüzlerce kişi nostalji gecesinde buluştu

Muğla’da yüzlerce kişi nostalji gecesinde buluştu

Muğla’da yüzlerce kişi nostalji gecesinde buluştu

Muğla’da yüzlerce kişi nostalji gecesinde buluştu

Muğla’da yüzlerce kişi nostalji gecesinde buluştu

Muğla’da yüzlerce kişi nostalji gecesinde buluştu

Muğla’da yüzlerce kişi nostalji gecesinde buluştu

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