Muğla'da zehirli uğur böceği örümceği görüldü

Muğla’nın Menteşe ilçesi TOKİ konutlarında Muğla’da tür olarak az rastlanan zehirli uğur böceği örümceği görüldü.

Muğla'da zehirli uğur böceği örümceği görüldü

Halk arasında “zehirli uğur böceği örümceği” olarak bilinen ‘Esus Cinnaberinus’ Muğla’nın Menteşe İlçesi TOKİ konutlarında görüntülendi.

Uzmanların ‘Dokunulması bile tehlikeli’ uyarısı yapılan zehirli uğur böceği örümceği, bir vatandaş cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

ÇIPLAK ELLE DOKUNULDUĞUNDA...

Zehirli uğur böceği türlerine çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor.

Bu örümcekler genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görülüyor.

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