Muğla'da zincirleme kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da zincirleme kaza

Muğla'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Yaralıların çoğu ayakta tedavi edildi.

Yatağan-Menteşe karayolu Akça Mahallesi önünde ışıklara 15 metre kala 48 R 0057, 48 ADS 729, 48 ARF 640 ve 48 ADM 608 plakalı araçlar arka arkaya kazaya karıştı. Kazada önde yer alan 48 R 0057 ve 48 ADS 729 plakalı araçlar az hasarlı atlatırken, arkada yer alan iki araçta hasar oluştu.


Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunanlardan büyük bölümü ambulanslarda tedbir amaçlı kontrolden geçirilirken, yaralılardan birisi ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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