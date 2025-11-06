Kavaklıdere Kaymakamlığı himayesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte Kavaklıdere Kaymakamı Ali Argama, Belediye Başkanı Mehmet Demir, protokol üyeleri, üreticiler, öğretmenler, öğrenciler zeytin topladı.

Kaymakam Argama, burada yaptığı konuşmada, zeytinin yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda bir medeniyet mirası olduğunu söyledi.

Zeytinin, bu toprakların sabrını, emeğini ve bereketini temsil ettiğini belirten Argama, "Her bir zeytin dalı, hem atalarımızın alın terini hem de çocuklarımızın geleceğini taşır. Hyllarima'nın binlerce yıllık zeytinleri, geçmişle gelecek arasında kurulan en kadim köprülerden biridir." dedi.

Etkinlikte, antik kent civarındaki zeytin ağaçlarının hasadı sembolik olarak gerçekleştirildi. Katılımcılara, zeytinyağının Anadolu'dan dünyaya uzanan binlerce yıllık yolculuğu anlatıldı.

Öte yanda, Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıların bulunduğu antik kentte 4 yıl önce başlatılan kazılar sürüyor.