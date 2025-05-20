Muğla’daki restoranda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İHA
Muğla’daki restoranda çıkan yangın söndürüldü

Muğla’nın Ula ilçesinde bir restoranın mutfak kısmında çıkan ve bitişikteki otelin sundurmasının da zarar gördüğü yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Akyaka Mahallesi’nde sahildeki bir restoranın mutfak kısmında meydana geldi. İlk belirlemelere göre işletmenin elektrik aksamından çıkan yangın restoranda etkili olurken, yandaki otelin sundurması da alevlere teslim oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını diğer işletmelere sıçramadan söndürdü. Yangında restoranda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, bitişikteki otelin sundurması da zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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