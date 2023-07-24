Muğla’daki yangın kontrol altında

Muğla’nın ilçesi Seydikemer’de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla’daki yangın kontrol altında

Seydikemer Kumluova mevkiinde makilik alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangınçıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler sarp arazideki yangına karadan müdahaleye başladı. Alevlerin makilik alanda etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, ekipleri yangına karadan müdahalesi devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalar helikopterlerin devreye girmesi ile sonuç vererek, yangın kontrol altına alındı. Sarp arazideki makilik alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma ile yangınla alakası olduğu düşünülen bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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