Muğla'dan Rodos’a günübirlik deniz keyfi!

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İstanbul Deniz Otobüsleri işbirliğiyle Fethiye-Rodos hattında yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek seferler dün itibarıyla start verdi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Muğla Kent Hizmetleri AŞ’nin (MUTTAŞ) desteğiyle başlayan seferler Fethiye çıkışlı olacak.

Fethiye-Rodos hattında 436 yolcu kapasiteli deniz otobüsüyle başlatılan seferlerle, deniz yolu ulaşımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ile İDO işbirliğinde başlatılan 436 kişilik seferlerle, Fethiye-Rodos hattında şimdiye kadarki en yüksek yolcu kapasitesine ulaşılacak.

Seferler Haziran ve Eylül aylarında haftanın 4 günü, Temmuz ve Ağustos aylarında ise her gün yapılacak. Fethiye’den saat 08.30’da Rodos’a hareket edilecek, aynı gün Rodos’tan saat 17.30’da Fethiye’ye dönülecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçen yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Bodrum-Didim, Marmaris-Fethiye deniz otobüsü seferlerini başlattıklarını, bu yıl Fethiye-Rodos seferleriyle deniz ulaşımına verdikleri önemi gösterdiklerini belirtti.

Denizlerle çevrili, mavi yolculuğun ilk durağı Muğla’da denizleri ulaşımda da önemli hale getirdiklerini vurgulayan Aras, “Fethiye-Rodos seferleri sadece ulaşımı değil, sosyal ve kültürel anlamda iki ülkeyi yakınlaştıracak. Vatandaşlarımız yaz sezonunda Fethiye’den Rodos’a konforlu günübirlik seyahat yapabilecek. Dünya Kenti Muğla’mızı uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz sezonunda Fethiye-Rodos hattında 192 karşılıklı sefer düzenleyecek.