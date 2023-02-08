8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği

Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği

Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına Muğlalı mermerciler konteyner ve iş makinaları ile destek verdi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 21:00
Takip Et

Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine destek

Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, depremler sonrasında kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca yardım kampanyaları başlatıldı. Muğla Valiliği koordinesinde oluşturulan merkezlerde toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderiliyor.

Kentte faaliyet gösteren mermerciler Muğla Valiliğinin yönlendirmesiyle Aksaz Deniz Üssünde bekleyen gemilere iş makinalarını yönlendirdi.

Mermericciler iş makinaları desteğinin yanı sıra 18 adet 2 odalı, banyolu kullanıma hazır konteyneri de içlerini erzak, ısıtıcı, soba, kıyafet ile doldurarak deprem bölgesine sevk etti.

Mermer fabrikalarında çalışan operatör, arama kurtarma ekipleri de deprem bölgesine gönderildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
3
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
4
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
5
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
6
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
7
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
﻿Seferberlik ilan edildi. 447 polis törenle uğurlandı
﻿Seferberlik ilan edildi. 447 polis törenle uğurlandı
﻿Seferberlik ilan edildi. 447 polis törenle uğurlandı
﻿Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor
﻿Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor
﻿Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor
﻿Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi
﻿Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi
﻿Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.