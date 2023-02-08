﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği

AA'da yer alan habere göre, depremler sonrasında kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca yardım kampanyaları başlatıldı. Muğla Valiliği koordinesinde oluşturulan merkezlerde toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderiliyor.

Kentte faaliyet gösteren mermerciler Muğla Valiliğinin yönlendirmesiyle Aksaz Deniz Üssünde bekleyen gemilere iş makinalarını yönlendirdi.

Mermericciler iş makinaları desteğinin yanı sıra 18 adet 2 odalı, banyolu kullanıma hazır konteyneri de içlerini erzak, ısıtıcı, soba, kıyafet ile doldurarak deprem bölgesine sevk etti.

Mermer fabrikalarında çalışan operatör, arama kurtarma ekipleri de deprem bölgesine gönderildi.