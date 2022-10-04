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Kayıp belediye çalışanı gölette ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 32 yaşındaki Tolga Yabacgenç'in cansız bedeni gölette ölü bulundu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 11:52
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayıp belediye çalışanı gölette ölü bulundu

Kayıp belediye çalışanı gölette ölü bulundu
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İHA'nın haberine göre, Sazköy Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 32 yaşındaki Tolga Yabacı'dan önceki geceden bu yana haber alınamıyordu. 

En son önceki gece saatlerinde bir bankta otururken görülen Yabacı'nın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Müracaat üzerine Jandarma ve AKUT Bodrum ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yabacı, sabah saatlerinde Sazköy'de bir gölette AKUT gönüllüleri tarafından ölü halde bulundu. 

Tolga Yabacı'nın göletten çıkarılan cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yerine gelen Yabacı'nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ablasının kardeşine son bakışı yürekleri dağladı. Jandarma ve cumhuriyet savcısı tarafından gölet, Tolga Yabacı'nın oturduğu bank ve çevresinde detaylı inceleme yapıldı.

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