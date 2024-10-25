Muğla'nın Bodrum'da lastik botta patlama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Bitez Koyu’nda açık denizde bulunan bir şişme botta patlama meydana geldi. Botun kaptanı Mehmet N.Y., son anda denize atlayarak hayatını kurtardı.

Olay, Mehmet N.Y.'nin bakımdan yeni çıktığı öğrenilen botu çalıştırmak istemesiyle başladı. Bilinmeyen bir nedenle botta yangın çıktı ve kısa sürede büyüdü. Yangının ardından kaptan Mehmet N.Y., denize atladı. Kaptanın denize atladığı anda botta büyük bir patlama gerçekleşti.

Denize atlayan kaptanın yardımına çevredeki denizciler koştu ve onu başka bir tekneye alarak kurtardı. Olayın ihbar edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Alevler içinde kalan bot, başka bir tekneyle kıyıya çekilmeye çalışılırken suya gömülerek battı. Sahil Güvenlik ekipleri, kaptanın ifadesine başvurdu.