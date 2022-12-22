Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 12.21 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 12.21 km olarak ölçüldü.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.