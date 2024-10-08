Muğla’nın Datça ilçesinde hissedilen deprem (08-10-2024)

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bildiride, Girit Adası’nda depremin olduğu belirtildi. 3.8 büyüklükte meydana gelen deprem yerin 8.1 km altında oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 8, 2024
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/7LbnYtv7TP
08.10.2024, 03:57:39 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 8.1 km#Kandilli
Muğla’nın Datça ilçesine 193 km uzaklıkta Akdeniz üzerinde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem saat 03.57’de gerçekleşirken, yerin 10.9 km altında sarsıntı yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 8, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [193.96 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-10-08
Saat:03:57:37 TSİ
Enlem:35.03583 N
Boylam:26.76861 E
Derinlik:10.9 km
Detay:https://t.co/MYjB3brGu3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi