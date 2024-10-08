Muğla’nın Datça ilçesinde hissedilen deprem (08-10-2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muğla’nın Datça ilçesinde hissedilen deprem (08-10-2024)

Muğla’nın Datça ilçesine 193 km uzaklıkta deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bildiride, Girit Adası’nda depremin olduğu belirtildi. 3.8 büyüklükte meydana gelen deprem yerin 8.1 km altında oldu.

Muğla’nın Datça ilçesine 193 km uzaklıkta Akdeniz üzerinde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem saat 03.57’de gerçekleşirken, yerin 10.9 km altında sarsıntı yaşandı.

Son Haberler
Yeniçağ Gazetesi: Çiftçinin tarlasını elinden alıyorlar!
Yeniçağ Gazetesi: Çiftçinin tarlasını elinden alıyorlar!
Muğla’nın Datça ilçesinde hissedilen deprem (08-10-2024)
Muğla’da hissedilen deprem
Staj mağdurlarına emeklilik yolu açıldı! Ancak hepsine değil
Staj mağdurlarına emeklilik yolu açıldı! Ancak hepsine değil
Acun Ilıcalı kendisine 'Survivorcı' diyen Metin Öztürk'e yanıtı canlı yayında verdi
Acun Ilıcalı kendisine 'Survivorcı' diyen Metin Öztürk'e yanıtı canlı yayında verdi
Jandarmayı görünce araçtan atlayan adam terör örgütü üyesi çıktı
Jandarmayı görünce araçtan atlayan adam terör örgütü üyesi çıktı