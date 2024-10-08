Muğla’nın Datça ilçesinde hissedilen deprem (08-10-2024)

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bildiride, Girit Adası’nda depremin olduğu belirtildi. 3.8 büyüklükte meydana gelen deprem yerin 8.1 km altında oldu.

Muğla’nın Datça ilçesine 193 km uzaklıkta Akdeniz üzerinde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem saat 03.57’de gerçekleşirken, yerin 10.9 km altında sarsıntı yaşandı.