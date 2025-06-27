Muğla’nın düğün yemekleri uluslararası boyuta taşınıyor

28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan 4. Geleneksel Uluslararası Muğla Düğün Yemekleri Festivali; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kaymakamlığı, Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ile Muğla Ticaret Borsası destekleriyle, Slow Food Muğla Topluluğu tarafından organize edilecek. Festival; tarihi Arasta, Kurşunlu Camii Meydanı, Yağcılar Hanı ve Zahire Pazarı gibi Muğla'nın kültürel dokusunu yansıtan alanlarda gerçekleştirilecek.

DÜĞÜN SOFRALARININ GÖRKEMİ ULUSLARARASI PATFORMDA YER ALACAK

Muğla'nın düğün yemekleri, köklü geleneklerinin yaşayan en lezzetli miraslarından biri olarak kabul ediliyor. Geçmişte üç gün süren düğünler, kına geceleri, damat alayları, ortasına altın konulan meşhur Muğla Saraylısı Tatlısı, kız evinin çeyiz sergilemeleri gibi geleneklerle şekillenen bu kültür, zamanla değişime uğrasa da düğün sofralarının görkemi günümüze dek ulaşmayı başardı. Bu mirası yaşatmak ve uluslararası platformlara taşımak amacıyla bu yıl festival, ilk kez uluslararası katılımla düzenlenecek.

BİRÇOK ÜLKEDEN AŞÇILAR MUĞLA'DA BULUŞACAK

Festival kapsamında, Slow Food International Aşçı Dayanışması Yunanistan grubundan Chrysanthi Tsekme ve Georgios Volanakis, Slow Food Türkiye Aşçı Dayanışması'ndan Sefa Birinci ve Ali Ronay, Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Şef Onur Arslan ile Almanya'nın Sindelfingen kentinden Şef Yusuf Aslan Almanya'ya özgü tatlar sunacak. Rodos'tan Stergakis Georgios Michail, Zervou Chrysafina ve Paraskeva Anastasia Michalia ise Rodos mutfağına ait geleneksel lezzetlerle katılımcıların damaklarına hitap edecek.

GEÇMİŞ ZAMAN ÂDETLERİ İLE FESTİVAL RENKLENECEK

Etkinlikler kapsamında yemek workshopları, kapma yarışması, çocuk tiyatrosu, keşkek partisi, damat evi, kız evi, kortej yürüyüşü ve dans gösterileri yer alacak. Festivalin finali ise sevilen sanatçı Ege'nin vereceği konserle taçlanacak. Rodos Müslümanları Kültür Eğitim ve Kardeşlik Derneği folklor ekibi de festivalde yöresel halk oyunlarını sergileyecek.

Başkan Aras, "Bu Festival İle Yemeklerin Etrafında Şekillenen Bir Yaşam Kültürünü Paylaşacağız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras festival öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Muğla'nın köklü kültürünün en özel yansımalarından biri olan düğün yemekleri, sadece bir sofra geleneği değil; birlikteliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesidir. Geçmişte köy meydanlarında kazanlarla kaynayan bu yemekler, Muğla halkının misafirperverliğini ve toplumsal ruhunu bugüne taşımaktadır. Bugün burada sadece yemekleri değil, aynı zamanda bu yemeklerin etrafında şekillenen bir yaşam kültürünü anlatıyoruz. Bu festivali uluslararası boyuta taşıyarak hem kendi değerlerimizi dünyayla paylaşmak hem de benzer kültürlerle buluşturmak istedik. Muğla'nın zenginliğini, çok sesliliğini ve hoşgörüsünü bu sofralar aracılığıyla herkese göstermekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.