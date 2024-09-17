Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak Suriyeliler bakın nerede yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polisin durdurduğu kapalı kasalı kamyonetteki gizli bölmede, Suriye uyruklu 5 kaçak yakalandı.
5 Türk organizatör şüphelisi gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Marmaris'e kamyonetle kaçakların taşındığı ihbarını aldı.
Kaçaklar vatandaşın dikkatiyle yakalandı: 8 gözaltı
Aydın'dan Muğla'ya giriş yapan kapalı kasa bir kamyonet, Gökova Kavşağı'nda durduruldu.
Aracın içerisinde yapılan aramada, gizli bölmede 4'ü kadın 1'i erkek Suriye uyruklu 5 kaçak yakalandı.
Kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 5 organizatör şüphelisinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.