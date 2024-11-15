Muğla'nın Sosyoekonomik Krizi ve Başkan Aras'ın Çözüm Önerileri

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, katıldığı bir televizyon programında Muğla'nın sosyal ve ekonomik sorunlarına dikkat çekti. 'İnsanlar yoksulluk pandemisi yaşıyor' diyen Aras, halkın sosyal harcamalarını büyük ölçüde azalttığını belirtti.

Başkan Aras, Muğla'nın refah düzeyinin yüksek olmasına rağmen, ekonomik krizin etkileriyle vatandaşların sosyal hayatının ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti. 'Muğla'da sosyal harcamalar yüzde 70 oranında azaldı. Bu durum halkın sosyalleşme ve kültürel etkinliklere katılımını kısıtlıyor' dedi.

Ayrıca, Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak, sadece Muğla'nın değil, temsil ettikleri yaklaşık 116 belediyenin de benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Aras, pandemiden sonra yaşanan depremler ve ekonomik sorunların belediyelerin bütçelerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirten Aras, 'Kreş, yaşlı bakımevi ve sosyal alanlar gibi hizmetlere öncelik verdik' dedi. Muğla'daki sosyal yardımları yüzde 400 oranında artırdıklarını vurgulayarak, 'Halk Kart ile yardımlarımızı artırdık, ulaşımda da emeklilere ücretsiz, öğrencilere ise indirimli imkânlar sağlıyoruz' şeklinde konuştu.

Son olarak, Muğla'nın kuraklık sorunu üzerine de değinen Aras, su kaynakları bulma çabasında olduklarını kaydetti ve Fransa Kalkınma Ajansı'ndan alınacak kredi için gerekli imzanın bir an önce atılmasını talep etti.