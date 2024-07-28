Muğlaspor'a Fenerbahçe altyapısından kaleci

Kaynak: İHA
Muğlaspor'a Fenerbahçe altyapısından kaleci

Muğlaspor, geçtiğimiz sezon Nazilli Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Canberk Aydemir’i kadrosuna kattı.

Muğlaspor imzayı attırdı

Muğlaspor Aydemir’i renklerine bağladı.

Futbola Nazilli Belediyespor altyapısında başlayan genç eldiven, Altınordu ve Fenerbahçe altyapılarında da oynadıktan sonra Nazilli Belediyespor ile profesyonel kariyerine adım attı.

Canberk, siyah-beyazlı ekip ile 2. Lig’de 6 maçta forma giydi.

Muğlaspor Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, “Canberk Aydemir’in takımımıza katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Genç ve yetenekli bir kaleci olan Canberk’in, takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Muğlaspor olarak her zaman genç yeteneklere yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

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