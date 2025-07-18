Muğla’yı kavuracak sıcak dalga geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, Muğla'da hava sıcaklıklarının 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 7-10 derece üzerine çıkacağı belirtildi.
19-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında Muğla'da en yüksek sıcaklıkların 38-41 dereceye ulaşması bekleniyor.
Yüksek sıcaklıklar nedeniyle, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dışarıda bulunmamaları konusunda uyarı yapıldı.
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