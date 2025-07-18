Muğla’yı kavuracak sıcak dalga geliyor!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla’yı kavuracak sıcak dalga geliyor!

Muğla’da hava sıcaklıkları 19-25 Temmuz arasında 38-41 dereceye ulaşacak. Meteoroloji, özellikle risk grubundaki vatandaşların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, Muğla'da hava sıcaklıklarının 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 7-10 derece üzerine çıkacağı belirtildi.

1-003.jpg

19-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında Muğla'da en yüksek sıcaklıkların 38-41 dereceye ulaşması bekleniyor.

2-002.jpg

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dışarıda bulunmamaları konusunda uyarı yapıldı.

2-002.jpg

3.jpg

5.jpg

6.jpg

Valilik saat vererek uyardı... Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!Valilik saat vererek uyardı... Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Uzman isim uyardı! Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın! ÇarpabilirUzman isim uyardı! Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın! Çarpabilir

Son Haberler
Milli yıldız Fenerbahçe'ye imzayı attı! İlk açıklama
Milli yıldız Fenerbahçe'ye imzayı attı! İlk açıklama
Uzmanı tehlikeye karşı uyardı! Sıcak hava sizi hastanelik edebilir
Uzmanı tehlikeye karşı uyardı! Sıcak hava sizi hastanelik edebilir
Ne altın ne döviz! Haftanın kazananı belli oldu
Ne altın ne döviz! Haftanın kazananı belli oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer
Yiğidolar 4 yeni transferini açıkladı
Yiğidolar 4 yeni transferini açıkladı