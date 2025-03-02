‘Muhabbet Kralı’ ekranlara geri döndü

Şovmen Okan Bayülgen, yıllardır unutulmaz sohbetlere imza attığı ‘Muhabbet Kralı’yla yeniden izleyici karşısına çıkıyor.

Habertürk TV’de dün akşam saat 23.00’te ilk bölümüyle ekrana gelen program, bundan sonra Cumartesi akşamlarınıza renk katacak, izleyicileri bir kez daha derin, eğlenceli ve düşündürücü sohbetlerle buluşturacak. Okan Bayülgen, kendine has mizahı, etkileyici konukları ve özgün sohbetleriyle uykusuz kalmanıza değecek bir programla yine karşımızda olacağa benziyor. Çünkü programın ilk bölüm tanıtımındaki ‘Bari uykusuz kalmaya değsin’ sözleri, dikkat çekiciydi. ‘Muhabbet Kralı’, daha önce Kral TV, Kanal D, TV100 gibi farklı kanallarda yayınlanmış ve her dönem büyük ilgi görmüştü.

Okan Bayülgen’in klasik üslubu ve keskin mizahının yine ön planda olacağı programda siyasetten sanata, bilimden popüler kültüre kadar geniş bir konu yelpazesi işlenecek. Güçlü konuklar, dikkat çekici tartışmalar ve bol kahkahalı anlar izleyiciyi bekliyor. Yeni formatı ve güçlü konuklarıyla yine ses getirecek ‘Muhabbet Kralı’, her Cumartesi saat 23.00’te Habertürk TV’de ekrana gelecek. Alternatif arayanlara duyurulur.

‘Beğenilen Aşk’ filmi geliyor

Başrollerinde Eslem Akar, Mert Aydoğdu ve Ece Ronay’ın yer aldığı romantik komedi türündeki ‘Beğenilen Aşk’ filminin okuma provası yapıldı.

Filmin yapımcılığını Gümüş Film (Asya Doğan) ve Referans Film Production (Ali Sezer Erarslan) üstlenirken Serkan Özarslan, senaryosunu yazdığı filmin aynı zaman yönetmen koltuğuna da oturuyor. Caner Kurtaran, Aslı Altaylar, Alican Aytekin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Ersel Şibil ve Aleyna Yurtçu gibi oyuncuların da kadrosunda yer aldığı film, popülerlik peşinde koşan genç bir adamın sosyal medya illüzyonları içinde kaybolurken gerçek aşkı ve kendini bulma hikâyesini anlatıyor.

Şarköy Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilecek olan ‘Beğenilen Aşk’ sinema filminin çekimleri, bu ay (Mart) içerisinde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayacak.

‘Güllere Sor Beni’ ile yüzleşme

Dilan Çıtak, yeni şarkısı ‘Güllere Sor Beni’yi Dln Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Sheyh Ree’ye ait şarkının düzenlemesini Ozade yapmış. Modern altyapısıyla dikkat çeken şarkıda yer alan hafif rap tınıları ve yenilikçi tarzı ile Dilan Çıtak’ın müziğe getirdiği taze soluk olarak öne çıkıyor.

‘Rap’in sert ritimlerine hislerini özgür bırakan Dilan Çıtak, müzik duygularını en doğru şekilde ifade edebilmenin rahatlığını yaşamış. Keyifle dinledim.