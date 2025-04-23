Muhabir depreme canlı yayında yakalandı! O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul'da meydana gelen büyük deprem yurttaşları korkuttu. 6.2’lik büyük depremlerin ardından art arda artçı depremler de meydana geldi.

Saat 12.49'da yaşanan depremin merkez üssü Silivri olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı.

Hissedilen deprem sonrası yurttaşlar kendisini sokağa attı. Park, bahçe ve meydanlara akın eden İstanbulluların panik anları, kameralara saniye saniye yansıdı.

CANLI YAYINDA YAKALANDI

CNN TÜRK Spikeri Meltem Bozbeyoğlu ise depreme canlı yayında yakalandı. Sarsıntı anında canlı yayın stüdyosunda bulunan Bozbeyoğlu'nun panik yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi. Kendisini güçlükle sakinleştiren Bozbeyoğlu, "Çok şiddetli bir deprem oluyor şu anda İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor" ifadelerini kullandı.