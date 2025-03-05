Muhabir fırçalayan Hülya Avşar’a bomba yanıt! ‘Öyle bir cevap verdi ki..."

Ünlü oyuncu Hülya Avşar köpeğini gezdirmek için dışarı çıkarken, kendisini görüntülemeye çalışan muhabir ile yaptığı konuşma gündem oldu.

Muhabir Hülya Avşar’ı görünce, "Valla maşallah 18'lik kızlar gibi sek sek gibi sekiyorsunuz. Nasılsınız iyi misiniz?" dedi.

"SENİN GİBİ TOY GAZETECİLERLE KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Muhabirin sözlerine sinirlenen Hülya Avşar "Şaka gibisiniz ya, garip yorumlarınız oluyor ya ona sinirleniyorum. Senin gibi toy, soru sormayı bilmeyen ya da iyi bir şey yaptığını zanneden gazetecilerle konuşmak istemiyorum" dedi.

"HÜLYA HANIM GEÇEN SENE BANA EVLENME TEKLİF ETMİŞTİNİZ”

Muhabir ise Avşar’ın sözlerine yanıt olarak "Hülya Hanım geçen sene bana evlenme teklif etmiştiniz. Şu an söylediğiniz şeyler... 'Toy' dediniz bana, çok şükür 10 seneyi bitirdim. Ben yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum ama sizin verdiğiniz tepkiyi de fazla buluyorum. Sizi konuşturmak için de bir şey yapmadım. Sadece sizi görünce 'merhaba' demek istedim” ifadelerini kullandı.

Avşar ise son olarak, "18'lik kızlar gibi sekiyorsun dedin. Sekiyorsun denmez yürüyorsun denir" diyerek yoluna devam etti.

Hülya Avşar’ın muhabir ile yapmış olduğu konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu.