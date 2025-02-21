Muhabir Skriniar'ı Galatasaraylı yaptı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Devre arası transferinde ismi Galatasaray'ın gündemine gelen Milan Skriniar yabancı bir muhabirin sorusu karşısında şaşırdı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı.

FENERBAHÇE'Yİ GALATASARAY İLE KARIŞTIRDI

Maçın ardından yabancı kanalda röportaja katılan Fenerbahçeli oyuncu Milan Skriniar soru karşısında şaşkınlık yaşadı. Soruyu soran muhabir "Galatasaray'da mutlu musunuz?" ifadesini kullandı. Skriniar muhabirin bu hatasını düzelterek "Fenerbahçe" dedi.

Slovak oyuncu Anderlecht karşısında Yusuf Akçiçek'in golünde asist yaparken Fenerbahçe ile çıktığı altıncı maçında ilk skor katkısında bulundu. Skriniar devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak Fenerbahçe ile anlaşmıştı.

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