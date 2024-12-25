Muhafazakar AKP’den Viskiye %1, Mazota %20 KDV

Meclis bütçe görüşmelerinde CHP gurubu adına konuşan Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer çok çarpıcı açıklamalar yaptı ama özgür ya da yandaş saray medyasında hiç yankı bulmadı.

“Kapadokya'ya her yıl 4 milyon turist geliyor, tarihî ve doğal güzellikleri geziyor. Kimi de alkol tüketiyor. Alkol sağlığa zararlı, tüketici yine de tüketiyor” diyen Gürer AKP meclis grup sıralarına bakarak şunları söyledi;

“Eğer yerli rakı, bira içerse yüzde 50 vergi ödüyor, viski içerse yüzde 1 vergi ödüyor.

İngiliz viskisi ülkemizde 2005 yılında 776 bin 572 litre tüketilirken 2023 yılında AKP'nin sayesinde 28 milyon 653 bin 486 litreye çıkmış.

‘Muhafazakârım’ diyen AKP iktidarı sayesinde dünyada en çok viski pazarı büyüyen Çin ve Hindistan'dan sonra gelen üçüncü ülke olduk.

Yerli rakı geriliyor, yerli arpadan yapılan bira durduruluyor.”

Gürer bakıyor ki muhafazakar AKP milletvekilleri hiç üstlerine almıyor ve umursamıyorlar konuşmasına devam ederken daha çarpıcı şekilde şöyle devam ediyor:

“İngiliz viskisi koşturuluyor.

Muhafazakâr iktidar, çiftçinin mazotundan yüzde 20 vergi alıyor ama İngiliz'in viskisinde yüzde 1 alıyor. Bunu sormak lazım,

Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın cebinde İngiliz pasaportu var da oraya kıyak mı geçiyor?

Niye bizim çiftçinin mazotundan yüzde 20 vergi alıyorsunuz da İngiliz'in viskisinden yüzde 1 alıyorsunuz? Bunu bir açıklasın da öğrenelim.”

CHP milletvekilleri bu konuşmayı alkışlarla desteklerken AKP sıralarından bazı milletvekillerinin yerlerinden kalkıp kulise çıktıkları gözlemleniyor.

Gürer’i alkışlayarak desteklemeleri gereken muhafazakar AKP’liler bu çarpıklık karşısında sessiz kalmaya devam ediyorlar.

CHP gurubu adına Gürer çarpıcı bir öneride de bulunup diyor ki;

“Muhafazakar Adalet ve Kalkınma Partisinin vergisine bakınız:

2025 yılında alkolden 170 milyar 750 milyon vergi bekliyorlar;

Tütünden 455 milyar 644 milyon vergi bekliyorlar;

Kumardan, şans oyunundan da 56 milyon vergi topluyorlar.

Bu vergileri ne yapıyorsunuz?

Bütün memurlara maaş olarak veriyorsunuz. Bu vergileri niye uyuşturucuyla mücadelede kullanmıyorsunuz da dini bütün insanlara alkolden, tütünden gelen vergiyle maaş ödüyorsunuz?”

CHP sıralarından "Bravo" sesleri ve alkışlar ile destek gelirken, AKP sıralarında sükut hakim oluyor.

“Sükut ikrardan gelir” sözü geçerli oluyor.

Yanıt verilmesi gereken bu çarpıcı mazot ile viskinin KDV oranları karşısında AKP milletvekilleri ile grup başkanı ve grup başkanvekilleri susarak kabul ediyorlar.

Sonuçta ortaya şu çıkıyor; Viski sever AKP…

Gürer de sözlerini şöyle tamamlıyor;

“2025 yılı bütçesinde de sorunları çözecek hiçbir şey olmadığı için bu bütçeye CHP gurubu olarak hayır diyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.”

Muhafazakar AKP’liler Ömer Fethi Gürer’in bu çarpıcı açıklamalar karşısında bakalım viskinin KDV’sini yüzde 20’ye yükseltip mazotun KDV’sini yüzde 1’e düşürecekler mi?

Muhafazakar sağ partilerin liderleri içki içer miydi? Yanıt yarın…