Muhafazakar fenomen Fatma Özkaya'dan ifşa çağrısı

İçerik üreticisi Fatma Özkaya, kültür-sanat çevrelerinde son günlerde peş peşe yayımlanan cinsel taciz ve istismar ifşalarına atıfla muhafazakâr camiada benzer vakaların duyurulmasının önemine işaret etti. Özkaya, Instagram hesabından paylaştığı videoda, ifşa dalgasının muhafazakâr çevrelere sıçrayıp sıçramayacağı sorusunu gündeme getirdi. Paylaşımında, “Bu da taciz, bu da istismar” vurgusunu yaparak, muhafazakâr genç kadınların ifşa süreçlerinde ilave güçlüklerle karşılaştığını söyledi. Buna göre, genç kadınların aile içi baskılar ve sosyal çevre nedeniyle sessiz kalabildiğini belirtti.

KISA SÜREDE YAYILDI

Özkaya’nın videosu çeşitli haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında da yer aldı. Bu yayınlarda, Özkaya’nın muhafazakâr çevrelerde “çoklu evlilik” söyleminin suistimal edilmesine dair eleştirileri ve “İslamcı ağabey” ifadesi öne çıkarıldı. Yetkililerin aktardığına göre bir resmi soruşturma duyurusu bulunmazken, paylaşımlara ilişkin hukuki süreçlerin bireysel başvurularla ilerlediği anlaşılıyor.

Özkaya paylaşımına eklediği metinde geçmişte muhafazakâr çevreden bir “kitapçı” hakkında taciz ifşasının ardından intihar olayı yaşandığını hatırlattı.