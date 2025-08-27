Muhafazakar fenomen Fatma Özkaya'dan ifşa çağrısı

Kaynak: Haber Merkezi

İçerik üreticisi Fatma Özkaya, sosyal medyada büyüyen taciz ifşalarının muhafazakâr camiaya da yansıması gerektiğini savundu. Instagram’da yayımladığı videoda, ifşa süreçlerinin zorluklarına ve mağdurların destek ihtiyacına dikkat çekti, çağrısı yaptı

İçerik üreticisi Fatma Özkaya, kültür-sanat çevrelerinde son günlerde peş peşe yayımlanan cinsel taciz ve istismar ifşalarına atıfla muhafazakâr camiada benzer vakaların duyurulmasının önemine işaret etti. Özkaya, Instagram hesabından paylaştığı videoda, ifşa dalgasının muhafazakâr çevrelere sıçrayıp sıçramayacağı sorusunu gündeme getirdi. Paylaşımında, “Bu da taciz, bu da istismar” vurgusunu yaparak, muhafazakâr genç kadınların ifşa süreçlerinde ilave güçlüklerle karşılaştığını söyledi. Buna göre, genç kadınların aile içi baskılar ve sosyal çevre nedeniyle sessiz kalabildiğini belirtti.

KISA SÜREDE YAYILDI

Özkaya’nın videosu çeşitli haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında da yer aldı. Bu yayınlarda, Özkaya’nın muhafazakâr çevrelerde “çoklu evlilik” söyleminin suistimal edilmesine dair eleştirileri ve “İslamcı ağabey” ifadesi öne çıkarıldı. Yetkililerin aktardığına göre bir resmi soruşturma duyurusu bulunmazken, paylaşımlara ilişkin hukuki süreçlerin bireysel başvurularla ilerlediği anlaşılıyor.

Özkaya paylaşımına eklediği metinde geçmişte muhafazakâr çevreden bir “kitapçı” hakkında taciz ifşasının ardından intihar olayı yaşandığını hatırlattı.

Son Haberler
Eski Galatasaraylı Pena'nın yeni takımı belli oldu
Eski Galatasaraylı Pena'nın yeni takımı belli oldu
Son dakika... CHP'li belediye başkanına soruşturma
Son dakika... CHP'li belediye başkanına soruşturma
Ümit Özdağ MHP ve AKP'yi strese sokacak anket sonuçlarını açıkladı!
Ümit Özdağ MHP ve AKP'yi strese sokacak anket sonuçlarını açıkladı!
Bakasetas'tan Samsunspor maçı öncesi net mesaj: 'Futbolda siyasete yer yok'
Bakasetas'tan Samsunspor maçı öncesi net mesaj: 'Futbolda siyasete yer yok'
Benfica - Fenerbahçe ilk 11'i belli oldu
Benfica - Fenerbahçe ilk 11'i belli oldu