Muhafazakar fenomenden uykuları kaçıracak uyarı

Sanat dünyası, son dönemde peş peşe gelen taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Mağdur kadınların sosyal medyada yaptığı ifşalar, ünlü isimleri hedef alırken, tartışmalar farklı kesimlere sıçrama sinyalleri veriyor.

Muhafazakâr içerik üreticisi Fatma Özkaya’nın sosyal medyada paylaştığı çarpıcı mesaj, dikkatleri muhafazakâr camiaya çevirdi.

Özkaya, “Masum değilsiniz, sadece sıra size gelmedi,” diyerek, bu kesimdeki gizli istismarlara işaret etti.Özkaya, sanat camiasında alkol ve uyuşturucuyla bağlantılı istismarların konuşulduğunu, ancak muhafazakâr camiada farklı yöntemlerle benzer olayların yaşandığını iddia etti.

“Üsküdar’da çay içmeye davet ediyorsunuz, ‘çocuk olmasa ayrılırdım’ diye dert yanıyorsunuz,” diyen Özkaya, bu davranışların da taciz ve istismar olduğunu vurguladı. Bazılarının dinî argümanları kullanarak çoklu evlilikleri meşrulaştırdığını, Başakşehir gibi bölgelerde “ikinci ev” açtığını öne sürdü.

Genç kadınların edebiyat ve sanat çevrelerinde hayallerinin sömürüldüğünü belirten Özkaya, muhafazakâr camiada ifşanın daha zor olduğunu ifade etti. “Muhafazakâr genç kızlar, aileleriyle ve çevreleriyle de mücadele ediyor. Okumak, çalışmak, var olmak için çabalıyorlar,” dedi.

Ancak, cinsel ilişkiyi reddetmenin tahrik unsuru sayıldığı bir ortamda kimsenin susamayacağını ekledi: “İslamcı abicim, senin de uykuların kaçsın, ne zaman ifşa edileceğim diye.”

Uzmanlar, bu tür ifşaların toplumsal tabuların kırılmasında önemli olduğunu, ancak mağdurların psikolojik ve hukuki destek almasının gerektiğini belirtiyor. Özkaya’nın çıkışı, muhafazakâr camiada da benzer bir yüzleşmenin kapıda olabileceğini gösteriyor.