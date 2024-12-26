Muhafazakar liderler içki içerler mi?

AKP iktidarının ve Recep Tayyip Erdoğan’ın örnek aldığı ve kongrelerinde resimlerini astığı iki muhafazakar liderden örnek vereceğim.

Birincisi; Demokrat Parti’nin genel başkanı ve merhum başbakan Adnan Menderes.

İkincisi; Anavatan Partisi genel başkanı, başbakan ve merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal.

Menderes’in şu fotoğrafı gazeteciliğin zirvesidir.

Merhum efsane gazeteci Mete Akyol 22 Ocak 2015’te Gazeteciler Cemiyetinde fotoğraflı, “Meslekten 60. Yıl sergisi” açtı.

Garson kıyafetli bu fotoğrafı görüp öyküsünü sorunca Mete abim özetle şöyle anlattı:

Menderes ve Demokrat Partililer Cuma namazlarına giderler ve kamuoyuna “içki günah içmeyiz” derlerdi.

Üç saat sonra da resmi konuğumuz Hindistan Başbakanı Nehru aynı Dışişleri Köşkü’ne gelmişti.

Garsonların aynı kıyafetini giyip foto muhabiri Asaf Uçar ile salona girdik.

Nehru, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’ nun eşi Emel Zorlu’yla görüşüyordu. Asaf’ın tam karşıdaydı ve kanape tepsisini Nehru'ya uzattım:

Flaş yandı işlem tamamlandı.

Sıra, bir fotoğraf da Başbakan Adnan Menderes'le çektirmeye gelmişti.

Menderes, İngiliz ve Irak Büyükelçileriyle konuşuyordu.

Asaf Uçar’a kaş göz işareti yaparak, Menderes'in bulunduğu yere gideceğimi anlattım. O benden önce davrandı ve uygun bir yer bulup, mevzilendi.

Kanepe tepsisini uzatınca, ‘Sen ne şeker şeymişsin, öyle’ dedi.

Teveccühünüz, Sayın Başbakanım dedim.

Elindeki kadehin dibinde kalan içkisini bir yudumda içerken flaş patladı...

Boş kadehi uzatıp, ‘Sen bana onlardan değil bir tane daha getir’ dedi.

Menderes’ in içki kadehini elimde tutarken, içtiğiniz içkinin adını da emrederseniz, getireceğim, efendim dedim.

Başbakan şöyle dedi:

"Elindeki kadeh, bir martini kadehidir. Hadi, bana bir martini daha getir.”

23 ve 24 Mayıs 1960 tarihli gazetelerde ‘Dışişleri Köşkü'ndeki Garson’ röportajımı, işte bu iki fotoğraf süslüyordu.”

Değerli okurlarım 60. Yıl sergisinde, Mete abim bu fotoğrafı bir gazetecilik öyküsü olarak saklamak istiyorum. Bana imzalayıp verir misiniz diye sordum.

Elbette diyerek, “60. Yıl. Gazeteci Orhan Uğuroğlu’na sevgilerimle. 22 Ocak 2015” diye yazdı.

Adnan Menderes Başbakan iken 21 Mayıs 1960’ta çekilen bu fotoğraf 24 Mayıs 1960’ta yayınlanmış ve başbakanın son fotoğrafı olmuştu.

Şimdi sırada benim bir anım var.

Dönemin Başbakanı Turgut Özal’ı Irak ve Pakistan ziyaretlerinde izledim. Onuruna verilen yemeklerde içki ikramı yapılmadı.

30 Haziran ile 5 Temmuz 1985 arasında Özal’ın Çin gezisini izledim.

Programı hala saklarım:

30 Haziran akşamı saat 19.00’da Çin Başbakanı Zhao Ziyang’ın Özal onuruna verdiği akşam yemeğine tüm Türk heyeti katıldı.

Özal ve Ziyang’ın konuşmaları sonrası kadehler kaldırıldı.

Yemek biter bitmez Türk diplomatlara hangi içki içtikleri sorunca, “Şampanya” dediler.

O dönemde başbakanlık muhabiri olarak yurt içi ve yurt dışında adım adım izlediğim Özal Cuma namazlarını kaçırmaz ve beş vakit namaz kılar evde de özellikle ve viski içerdi.

İşte bu fotoğrafı da Özal ve Ziyang’ın şampanya kadehi tokuşturdukları anda çektim.

Özal fotoğrafının Copyright hakkı bana aittir izinsiz kopyalanamaz, yayınlanamaz.