Muhalefete çağrım BİRLEŞİN…
Türkiye’de AKP iktidarının yüz karası şu eylemlerine, “yeter artık” deme zamanı geldi.
Muhalefetin önde gelen “Milliyetçi” partilerinin liderleri;
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,
Milli Yol Genel Başkanı Remzi Çayır,
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu,
Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu,
ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek,
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş…
Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan sizlere diyorum ki;
- Birleşin…
Muhalefetin önde gelen “Muhafazakar” partilerinin liderleri;
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan,
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan…
- Birleşin…
Muhalefetin önde gelen “Sol” partilerinin liderleri;
CHP Genel Başkanı Özgür Özal,
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş,
Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Kemal Okuyan,
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe…
- Birleşin…
İster tek parti çatısı altında birleşin, ister ittifak yapın seçime tek parti çatısı altına girin.
180 partinin bulunduğu ülkemizde AKP iktidarının “böl yönet” tuzağına düşmeyin.
Türkiye bugün çok vahim bir iktidar baskısı altındadır.
- Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tutuklamalarla devam eden siyasi operasyonlar,
- Halk TV ve Sözcü TV (SZC TV) başta özgür yayın kuruluşlarına lisans tehdidine varan 10’ar günlük ekran karartma cezalar,
- Özgür gazetecilere davalar, gözaltı ve tutuklamalar,
- Özgür medyayı susturmak için ekonomik baskı,
- Mitinglere katılan öğrencileri tutuklamalar,
- İşçi, memur ve emeklilere insanca yaşam hakkı sağlanmaması,
- Yargının siyasallaştırılması,
- Yasamanın etkisizleştirilmesi,
- Öcalan’a af için terör örgütü PKK’nın “silah bırakma” aldatması ile terör örgütü liderlerinin affedilerek İsveç ve Norveç gibi ülkelerde ikamet hakkı verilmesi.
- Yasaklar, Yolsuzluklar, Yoksulların zirve yapması karşısında diyorum ki;
BİRLEŞİN…
Vakit varken birleşin…
Demokrasi elden gitmeden birleşin…
Faşizmi engellemek için birleşin…
Demokratik, laik sosyal hukuk devletini korumak için birleşin…
Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak için birleşin…
Gelecek nesillere çağdaş, modern Türkiye bırakmak için birleşin…
Türkiye’yi Avrupa Birliğine tam üye yapmak için birleşin…
Anayasaya sahip çıkmak için birleşin…
Hak, hukuk ve adalet için birleşin…
Üçer, beşer, onar olarak tek partide birleşin…
Türkiye İttifakı adı altında da ittifaklar birlikte birleşin…
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını desteklemek için bugünden birleşin…
Unutmayın; Birlikten Kuvvet Doğar.