Muhalefeti bitirecek savaş senaryosu! CHP’yi bekleyen büyük tehlike

Gazeteci Can Ataklı, Devlet Bahçeli’nin Suriye ve SDG/YPG’ye yönelik açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Ataklı, Bahçeli’nin ifadelerinde Suriye’de olası bir sıcak çatışma ihtimalinin ima edildiğini ve Türkiye’nin askeri müdahaleye ihtimalini dile getirdi.

Ataklı’ya göre, Türkiye’nin Suriye’ye asker sokması ve SDG ile yaşanacak olası bir çatışma, içeride güçlü bir milli birlik havası yaratabilir. Bu atmosfer, muhalefetin etkisizleşmesine ve Erdoğan’ın siyasi avantaj elde etmesine yol açabilir. “O zaman kimse CHP’nin iç çekişmesini takmaz” diyen Ataklı, bu senaryonun muhalefet için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.

CHP operasyonlarının asıl amacını açıkladı! Canlı yayında tek tek anlattı

CHP’ye yönelik yargı süreçleri ve parti içi krizlere de değinen Ataklı, “CHP’ye el konmadı ama parti içinde iç savaş çıkarılmak isteniyor” diyerek partililere birlik çağrısında bulundu. Ataklı, muhalefetin sürekli yeni politikalar üretmesi ve iktidarın hukuksuzluklarını anlatmaya devam etmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

Devlet Bahçeli’nin beni çok rahatsız eden ve Türkiye'nin nereye gittiği konusunda ipuçlarını yapan gösteren bir şey var. Devlet Bahçeli Suriye konusunda “Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge hedeflerini bozma ve bitirme gayesiyle ilişkili mütecaviz hamlelerin sert adımlardır. Türkiye’nin Suriye politikası şeffaf ve açıktır. Bu ülkenin siyasi ve toprak bütünlüğüyle üniter yapısı vazgeçilmez politik tasavvur ve tercihimizdir. Nihayet bu tasavvur ve tercihten tavizin bedeli öngörülemeyecek kadar tehlikeli olabilecektir. Suriye için teklifi yapılan “Federasyonun bir tık altı” beyanatları maskeli bölünme ve bölücülük önerisidir. SDG/YPG’nin sürekli yeni dayatmalarla gündemi meşgul etmesi, özerklikten bağımsızlığa varıncaya kadar sıralı talep listelerini paylaşması, nitekim ABD-İsrail’in oyuncağına dönüşmesi vahim bir karmaşanın ön habercisidir. Netenyahu isimli caninin “Suriye’de aslında kiminle mücadele ettiğimizi biliyorum” sözleri Türkiye ile İsrail’in görüş açısı sıfıra inmiş, hatta sıcak temasın muhtemel olduğu mahut cepheleşmesinin de itirafından başka bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti stratejik akılla, siyasi kararlılıkla, diplomasi sahasındaki sabır ve sebatıyla Suriye’de oyun kurmaya ve masa başı haritaları çizmenin arzusunda olan zalimlere direniş göstermektedir. Bu direniş meşru ve soylu bir direniştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin tutumu ve takip ettiği politika süreci hem iç güvenliğimize hem de bölgesel huzura büyük bir hizmettir. Türkiye Cumhuriyeti komşu coğrafyalarda oldubittilere müsaade etmeyecek güç, caydırıcılık, kabiliyet ve yetenektedir. SDG/YPG’nin Suriye yönetimi ile 10 Mart 2025 tarihinde imzaladığı mutabakat zaptına riayet ve gereğini harfiyen yapması, aksi halde Ankara ile Şam’ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçınılmaz hale geleceği herkesçe bilinmelidir. Sözün yapamadığını yeri gelirse nice kahramanlık sahneleri başaracaktır.” diye devam ediyor.

O ZAMAN KİMSE CHP'NİN NE İÇ ÇEKİŞMESİNİ NE DİRENİŞİNİ FALAN TAKMAZ

Dikkat ediyor musunuz? İsrail'le savaştan söz ediyor. Burada anlattığı nedir? SDG'e biz girebiliriz. Şimdi bakın bu nasıl olur? Direkt SDG ile bir silahlı çatışmaya falan girilmez ama Ahmed eş Şara yönetimine destek olarak Türkiye Suriye'ye asker sokabilir. Bu asker bir günlüğüne o bölgeye sızan bir SDG timiyle bir sıcak çatışma olur. Ama bunun Türkiye'ye yansıması müthiş olur. Bu savaş durumunda müthiş bir milli birlik beraberlik ruhu olur. O zaman kimse CHP'nin ne iç çekişmesini ne direnişini falan takmaz. Bir anda böyle Türkiye savaş durumunda hele bunun üzerine bir de Suriye'de bizim dediğimiz olduğu gibi bir sahte de olsa bir zaferle duyurulduğunda Tayyip Erdoğan'dan kurtuluyoruzu o zaman çok ararsın.