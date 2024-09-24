'Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' anketinden dikkat çeken sonuç. Bir isim fark attı

Erken seçim tartışmaları sürerken, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bir kesim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday gösterilmesi gerektiğini savunurken, diğer bir kesim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday olmasını istiyor. Bu tartışmalar sürerken, dikkat çeken bir anket yayınlandı.

MANSUR YAVAŞ’A BÜYÜK DESTEK

AREA Araştırma tarafından yapılan ankette, vatandaşlara “Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 30.6’sı Mansur Yavaş’ı tercih etti.

İMAMOĞLU YÜZDE 18’DE KALDI

Aynı ankette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu doğru aday olarak görenlerin oranı yüzde 18.7’de kaldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aday gösterilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 3.7 olarak belirlendi.

Ankette “Diğer” seçeneği yüzde 5.6, “Fikrim yok” diyenler ise yüzde 41.4 oranında çıktı.