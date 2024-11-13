Muhalefetin yıldızları partisiz kalacak

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, hafta sonu yapılacak Demokrat Parti kongresinde görev almayacaklarını duyurdu.

Nostalji yapalım:

6 Ocak 2008’de Demokrat Parti kongresinde Mehmet Ağar konuşmasını tamamladıktan sonra yerine geçerken, yardımcılarından Timur Gürgen Ağar'a dedi ki;

-"Sizi tebrik ediyorum Sayın Genel Başkan! Partiyi bu hallere düşürdünüz. Ne hallere düştük!"

Genel Başkan Yardımcısı Gültekin Uysal, Gürgen'e kafa atarak burnunu kanattı.

6 Mayıs 2012’de Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı seçildi.

Uysal 2018’de İYİ Parti’den Afyonkarahisar, milletvekili seçildi.

14 Mayıs 2023’te 6’lı Masa’da yer aldı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterildi.

DP’nin 3 adayı Cemal Enginyurt, Haydar Altıntaş ve Mehmet Salih Uzun CHP listesinden milletvekili seçildiler.

Ve o günden bu yana Enginyurt ile Uzun tüm muhalefet milletvekilleri arasında yıldız gibi parlayarak iktidara en sert muhalefeti yürüten Demokrat Parti milletvekilleri oldular.

Gültekin Uysal ise ortalarda ne gözüktü ne de bu iki ismin binde biri kadar muhalefet yaptı.

Koltuğunu korumak için 16 Kasım’da DP kongresini toplayacaktı ama öncesi kriz patladı…

Salih Uzun ile Cemal Enginyurt, hafta sonu yapılacak Demokrat Parti kongresinde görev almayacaklarını şöyle duyurdular:

-"Bilindiği (!) üzere; 2025 Mart ayına kadar yasal süresi olmasına rağmen, Demokrat Parti 17 Kasım 2024’te "apar topar' büyük kongreye götürülmektedir.

Anlaşılmaz bir “oldubitti” ile alınan bu kongre kararı ne partimize fayda getirecek ne de merkez sağ siyasete umut olabilecektir.

Açıktır ki camiamızın uzun süredir hasretle beklediği derlenip toparlanma ihtiyacına ve arayışına da denk düşmemektedir.

Yapılacak olan kongrenin partimize ve ülkemiz muhalefetine bir can suyu sağlayabilecek şekilde yeniden ele alınması, talebimiz ısrarla dikkate alınmamıştır.

Böylesi bir yaklaşımla oluşturulacak parti yönetimi ve kurulları ise daha başından Demokrat Parti'nin taşıması gereken tarihsel misyonundan ve yükümlülüklerinden kopartılmış olacaktır.”

Oldubitti seçimin amacı kuşku yok ki Uysal için koltuğunu garantiye alma hedefidir.

Bu kopma zaten yok hükmünde olan Demokrat Parti’yi tabela partisi hâline getirir.

Demokrat Parti itibar kaybeder ama Enginyurt ile Uzun bir kat daha itibar kazanır.