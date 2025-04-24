Muhalefetten emekli maaşları resti: "Onurlu bir yaşam herkesin hakkı"

Portekiz’de radikal sağın önde gelen partisi CHEGA, seçim programını kamuoyuna sundu. Parti lideri André Ventura, en dikkat çekici vaadinin emekli maaşlarının ülkenin asgari ücret düzeyine yükseltilmesi olduğunu açıkladı. Ventura, sosyal adaletin sağlanması adına bu adımın kaçınılmaz olduğunu savundu. Günümüzde birçok emeklinin aldığı maaşın asgari ücretin oldukça altında kaldığını belirten Ventura, "Onurlu bir yaşam sadece çalışırken değil, emeklilikte de garanti altına alınmalı" dedi.

Portekiz'de mevcut asgari ücret 886 dolar seviyesinde bulunuyor. Ventura’ya göre, bu rakamın altındaki tüm emekli maaşları yeniden düzenlenmeli ve eşitlenmeli. Bu teklif, özellikle düşük gelirli yaşlı nüfusu ilgilendiriyor ve ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SERT ÖNLEMLER

CHEGA'nın seçim programında öne çıkan bir diğer madde ise yolsuzlukla mücadele kapsamında önerilen mal varlığına el koyma uygulaması oldu. Ventura, kamu görevlerinde bulunan kişilerin yolsuzluğa bulaşmaları halinde yalnızca hapis cezası değil, aynı zamanda tüm mal varlıklarının da devlete aktarılması gerektiğini söyledi. "Yolsuzlukla sadece sloganlarla değil, gerçek yaptırımlarla mücadele edilir" diyen Ventura, bu önerisinin sadece cezalandırıcı değil, caydırıcı bir işlev de taşıdığını dile getirdi.

Portekiz kamuoyunda sık sık gündeme gelen yolsuzluk davaları, özellikle merkez sağ ve sol partilerin sicillerini zedelemiş durumda. CHEGA, bu noktada kendisini temiz ve kararlı bir alternatif olarak lanse ediyor.

PSD İLE PS AYNI YOLUN YOLCUSU MU?

CHEGA lideri Ventura, seçim programı tanıtımında sadece vaatlerle sınırlı kalmadı. Merkez sağın en büyük partisi PSD ile iktidardaki sosyalist PS arasında fark kalmadığını savundu. PSD lideri Luís Montenegro’yu eleştiren Ventura, "Bu ülkeyi değiştirme şansı vardı ama o da sistemi sürdürmeyi tercih etti" dedi. CHEGA'nın yaklaşımı, geleneksel sağ partilere olan güvensizliği artırmayı hedefliyor.

CHEGA’nın, hem sosyal adalet hem de hukuk düzeniyle ilgili sert çıkışları, seçmen tabanında önemli bir karşılık buluyor. Seçimlere doğru gidilirken partinin oy oranlarındaki artış da dikkat çekici.

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SEÇİMLERE DOĞRU CHEGA'NIN STRATEJİSİ

CHEGA, Portekiz siyasetinde yerleşik düzeni sarsmayı hedefleyen söylem ve politikalarıyla öne çıkıyor. Emekli maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesi teklifi, sosyal güvenlik reformu açısından önemli bir gündem oluştururken, yolsuzlukla mücadelede mülkiyet konfiskasyonu önerisi hukuki çevrelerde tartışma yaratıyor. Parti, bu hamleleriyle hem alt gelir grubunu hem de sistemden memnun olmayan orta sınıfı yanına çekmeyi amaçlıyor.

Ventura'nın kararlı söylemleri ve mevcut siyasi aktörleri hedef alan eleştirileri, seçim atmosferini daha da sertleştirecek gibi görünüyor. CHEGA, yalnızca vaatleriyle değil, Portekiz siyasetindeki kutuplaşmayı derinleştiren tavrıyla da dikkat çekiyor.