Muhalefetten Netanyahu’ya saldırı eleştirisi

Yemen merkezli İran destekli Husilerin üstlendiği Tel Aviv'in merkezinde gerçekleşen insansız hava aracı (İHA) saldırısına tepkiler devam ediyor. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğer Kiryat Shimona ve Sderot gibi bölgelere roket atılmasına izin verirseniz, Tel Aviv'e de saldırılabilir. Biz algımızı değiştirebiliriz ve değiştirmeliyiz. İsrail'in karar masasında olmamızın sebebi tam olarak bu" dedi.

Başbakan Netanyahu'nun güvenlik kabinesine almak istemesine rağmen reddettiği Ben-Gvir'in sözleri, hükümetin siyasi arenadaki güvenlik politikalarına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ana muhalefette bulunan Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid de sosyal medya üzerinden hükümete eleştiriler yöneltti. Lapid, Tel Aviv'deki İHA saldırısının, hükümetin İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlama başarısızlığının bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Hükümetin bir planı olmadığını, işlerinin sadece halkla ilişkiler ve kendi iç tartışmalarıyla sınırlı kaldığını" söyledi.

Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ise kuzeye ve Kızıldeniz kıyısına yönelik atılan füzeleri engelleyemeyenlerin Tel Aviv'deki saldırıya şaşırmaması gerektiğini vurguladı. Liberman, "Orta Doğu'da çok zorlu bir ortamda olduğumuzu unutmamalıyız. Bu nedenle farklı bir yaklaşım benimsemeliyiz" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda birleşen muhalefet partilerinden Meretz-İşçi Bloku'nun lideri Yair Golan da İHA saldırısının hükümetin tam bir başarısızlığı olduğunu belirtti ve ülkenin güvenliğinin yeniden sağlanması için erken seçimlere gidilmesi gerektiğini savundu.

Önceki gün, Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen İHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetmiş, dört kişi de patlama ve şarapnel parçalarından etkilenerek yaralanmıştı. Yemen merkezli Husiler, "Yafa" adını verdikleri yeni bir İHA ile Tel Aviv'i hedef alacaklarını ve bu yönde saldırılarını sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, yaptığı ön soruşturma sonucunda hava radar sistemlerinin İHA'yı tespit ettiğini ancak bunu bir tehdit olarak sınıflandırmadığını belirtmiş, bu yüzden saldırı sirenlerinin çalmadığını ve İHA'nın imha edilmediğini açıklamıştı. İsrail Hava Kuvvetleri ise İHA'nın vurulması gerektiğini belirterek olayın ciddi bir hata olduğunu kabul etmişti.