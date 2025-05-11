Muhalif isim ülkeye sokulmadı

Belaruslu insan hakları savunucusu Dmitry Grinkevich’in Gürcistan’a girişi, resmi bir gerekçe sunulmaksızın engellendi. Haber, Belaruslu medya kuruluşu Pozirk duyurdu. Kaynak olarak ise halen Gürcistan’da iltica talebinin sonucunu bekleyen bir diğer Belaruslu insan hakları savunucusu Raman Kislyak gösterildi.

Kislyak’a göre Grinkevich, Gürcistan’ın batısındaki Acara bölgesinde yaşayan Belarus diasporasının etkin bir üyesiydi. 2023 yılında, Grinkevich ile Belaruslu muhalif gazeteci Andrei Mialeshka, Batum’daki bir polis karakolu önünde düzenlenen protesto sırasında Kislyak ile röportaj yapmıştı. Mialeshka da Eylül 2024’te Gürcistan’a alınmamıştı. O ve ailesi, Belarus’taki siyasi baskılardan kaçarak 2021 yılında Gürcistan’a yerleşmişti.

Grinkevich’in verdiği bilgilere göre, 8 Mayıs sabahı Batum’dan Tiflis’e geçti ve ardından vizesiz kalış süresini sıfırlamak amacıyla Ermenistan’a geçiş yaptı. Ancak Gürcistan’dan çıkarken sınır muhafızlarının kendisine kötü davrandığını iddia etti. Ermenistan’dan dönüşte ise yaklaşık bir buçuk saat gözaltında tutulduktan sonra ülkeye girişinin yasaklandığını belirten bir belge kendisine teslim edildi.

Bu olay, Gürcistan’ın son dönemde sivil toplum aktörlerine yönelik uyguladığı sınır politikalarına dair artan eleştirileri de beraberinde getiriyor. İçişleri Bakanlığı yalnızca Nisan ayında 96 yabancı uyrukluyu sınır dışı etti. Özellikle gazeteciler ve insan hakları savunucularının ülkeye alınmaması, siyasi saiklerle hareket edildiği yönündeki yorumları güçlendiriyor.

Gürcü Rüyası Partisi'nin parlamentosunda görüşülen yeni yasa tasarısı, Gürcistan Ceza ve İdari Suçlar Kanunu’nda değişiklikler öngörüyor. Tasarıda, yabancılara yönelik sınır dışı ve giriş yasağı gibi iki yeni yaptırım yer alıyor. Ayrıca, belgesiz göçmenler için biyometrik veri toplama zorunluluğu getirilmesi ve yabancıların işlediği suçlara daha ağır cezalar verilmesi planlanıyor.