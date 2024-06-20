Muhalif liderin danışmanına 20 yıl hapis cezası

Minsk Şehir Mahkemesi, sürgüne gönderilen Belaruslu muhalefet lideri Svyatlana Tsikhanouskaya'nın danışmanı Franak Vyachorka, iktidarı ele geçirmeye yönelik plan yapmak, kitlesel karışıklıklar düzenlemek, aşırılıkçı grup oluşturmak ve Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya hakaret etmek gibi suçlamalar nedeniyle gıyaben mahkum edildi.

Belarus Başsavcılığı, mahkemenin ayrıca Vyachorka'ya 18.340 dolar para cezası verdi.

Yurt dışında yaşayan Vyachorka, Facebook hesabından yayınladığı mesajında mahkemenin video bağlantısı üzerinden duruşmaya katılma talebini reddettiğini yazdı ve alınan kararı tanımadığını ilan etti.