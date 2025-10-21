Türk basınının 101 yıllık çınarı Cumhuriyet gazetesi ekonomik açıdan zor günler geçiriyor.

Resmi kurumların yanı sıra özel sektör kuruluşlarının da reklam vermedeki çekingenliği ve dijital yayıncılığın gelişmesi bu durumun başlıca nedeni.

Yani bir bakıma muhalifliğin faturasını ödüyor gazete.

Neyse ki okurları “Cumhuriyet İmecesi” adıyla bir kampanya başlattı geçtiğimiz günlerde. Toplumun duyarlı kişi ve kuruluşları yardıma çağrılıyor.

Cumhuriyet gazetesi, İkinci Dünya Savaşı yıllarında da çok zor günler geçirmiş, yeterli kâğıt bulamadığı için sayfa sayısını 4’e kadar düşürmek zorunda kalmış, kapanma noktasına gelmişti.

Gazeteci Şemsi Sılkım, “Bab-ı Ali Anılarım” (Togan Yayınları) kitabında 1945 yılına ilişkin bir gözlemini şöyle anlatıyor:

“Yunus Nadi ölünce Cumhuriyet gazetesinin yönetimine eşi Nazime Nadi geçti.

Nazime Hanım tam bir imparatoriçe edasıyla her gün gazeteye geliyor, ilk önce Muhasebe Müdürü Ziya Canal’ın defterini alıp masaya koyuyor, kimin borçlu, kimin alacaklı olduğuna bakıyor, tiraj, resmi-özel ilan rakamları ve kasa tutarını en ince ayrıntılarına kadar inceliyordu.

Bir gün, İdare Müdürü Bali Bey’den mevcut 4 adet süpürge olmasına rağmen neden 2 süpürge daha alındığının hesabını sordu ve şu direktifleri verdi:

Süpürge tel tel dökülmeden yenisinin alınmasına lüzum yok. Hiçbir şeyi israf etmeyin. Yazı heyetinde olanlar dışında kimseye günde 2 çaydan fazlası bedava verilmeyecek. Kahve isteyen de tıpkı fazla çay içen gibi parasını ödeyecek. Gelen misafirlere de çay ve kahve teklifinde ısrar edilmeyecek.”

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletini savunduğu için şehitler vermiş bir gazetemiz Cumhuriyet.

Yazarlarından Cavit Orhan Tütengil, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı bombalara, kurşunlara hedef olarak yaşamlarını yitirdiler.

Yine yazarlarından Server Tanilli de uğradığı saldırıda felç oldu.

Böyle bir gazetenin yaşaması, bugüne kadar izlediği yayın politikasını tavizsiz sürdürmesi gerekir.

Dilerim “Cumhuriyet İmecesi” başarıya ulaşır.

ŞÖHRET ENFLASYONU

Birkaç televizyon dizisinde göründüğü, bir-iki şarkıyı müsamere düzeyinde seslendirdiği, fenomen olup sosyal medyada bilmem kaç kez tıklandığı için şöhret olanlar var.

Yani gıda enflasyonunu bile aşan bir şöhret enflasyonu yaşanıyor son zamanlarda ülkemizde.

Tabii kolay şöhret olma yaygınlaşınca, uyuşturucu almak, satmak ve kullanmaktan cezaevine düşen, bir restorandan haraç istediği gerekçesiyle başı derde giren, sevgilisini darp ettiği için mahkemeye düşen şöhretlere bile rastlamaya başladık artık.

Son olarak Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç tahlilleri yapılan 8 şöhretli ismin uyuşturucu kullandıkları belirlendi işte.

Toplum keşke televizyondan, gazetelerden ve sosyal medyadan her kafasını çıkaranı şöhret yapmasa, bu konuda biraz daha özenli davranabilse!

ZEHİRLENME AYLARI

21 yaşındaki anne ile 1.5 yaşındaki oğlu evdeki kombiden çıkan boruların uygun takılmaması yüzünden karbonmonoksit zehirlenmesinden öldü geçen hafta.

Önümüzdeki günlerde de benzer vakalarla karşılaşılabilir.

Oysa bu sorunun çözümü hiç de zor değil!

Ortamdaki her türlü zehirli gazı belirleyip ışıklarını yakarak ve ses çıkararak haber veren gaz dedektörleri kullanılabilir.

Bu dedektörlerin güncel fiyatları 880 liradan başlıyor birkaç bin liraya kadar çıkıyor.

Doğalgaz dağıtım şirketleri bütün abonelerine birer gaz dedektörü dağıtıp bunun parasını faturalara taksitler halinde yansıtamaz mı?

Sobayla ısınanlar için de görev belediyelere düşüyor. Onlar da soba yakılan evlere birer gaz dedektörü verip parasını su faturalarından tahsil edebilir pekâlâ.

Unutulmasın, sorunlar seyrederek değil üstüne giderek çözülür.