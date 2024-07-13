Muhalif seçmenin oylarıyla seçilen vekiller AKP’ye geçiyor! İsim isim belli oldu

Tv100 Özgür İfade programının sunucusu Cansu Canan Özgen dünkü canlı yayında ilginç bir kulis bilgisi paylaştı.

Özgen, daha önce İYİ Parti’de siyaset yapan ancak daha sonra istifa eden 3 ismin, hala partide görev yapan 1 ismin ayrıca Gelecek Partisi’nden de 3 vekilin AKP’ye geçeceğini iddia etti.

İşte Özgen'in paylaştığı kulis bilgisi:

VEKİL TRANSFERİ DALGASI

"Önümüzdeki hafta bir milletvekili transfer dalgası görülecek gibi duruyor. Özellikle İYİ Parti'den istifa eden milletvekillerinin AK Parti‘ye geçeceği bilgisi var. Halihazırda Ahmet Ersagun Yücel’in isminin güçlü bir şekilde geçtiği ve konuşulduğu söylenmekte.

“AKŞENER’İN ETKİSİ” İDDİASI

İYİ Parti İstanbul milletvekili kendisi şu anda. Bu arada İYİ Parti’nin milletvekillerinin istifa kararını vermelerinde İYİ Parti eski lideri Akşener‘in etkisinin olduğu konuşuluyor. Yine aldığımız bilgilere göre Müsavat Dervişoğlu‘nun politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle bu kararı verdikleri... Özellikle Ersagun için bu yönde."

Özgen, AKP’ye geçen milletvekillerinin parti ile yürütülen görüşmelerin etkili olduğunu söyledi.

Özgen'in açıklamasına göre muhalefet partilerinden AK Parti'ye transfer olacak isimler şu şekilde:

İYİ PARTİ

Ahmet Ersagun Yücel Seyithan İzsiz Bilal Bilici Salim Ensarioğlu

GELECEK PARTİSİ