Muhalif yazardan şaşırtan iddia: Enflasyon kesinlikle dü-şe-cek!

Kendi YouTube kanalında konuyla ilgili ilginç bir yorumda bulunan Deniz Zeyrek, “Enflasyon yüzde 100 düşecek” iddiasının gerekçesini şöyle açıkladı:

“Evet kendisinin beklentilerini saygıyla karşılıyoruz ama bizim beklentilerimiz öyle değil. Bana sorarsanız enflasyon düşecek mi diye; evet yüzde 100 düşecek derim. Ama benim bu beklentimin dayanağı var.

Nedir biliyor musunuz?

Enflasyonun kesinlikle düşeceğini pazardaki fiyata dayanarak söylemiyorum. Bunu TÜİK'e güvenerek söylüyorum. Benim bildiğim TÜİK enflasyonu düşürür arkadaş… Öyle mucizevi bir kurumumuz var. Dolayısıyla da TÜİK orada dururken enflasyonun düşmeyeceğini, yükseleceğini beklemek kadar ahmaklık olamaz. Hiçbirimiz salak, ahmak değiliz yani. TÜİK oradayken bu enflasyon düşecek. Siyasetçiler gibi söyleyeyim: Enflasyon dü-şe-cek!”