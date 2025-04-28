Muhalifler hapiste, suçlular iktidarda.

23 yıllık AKP iktidarı dönemine siyasi yargı kararları damga vurdu.

Enis Berberoğlu’nu,

Tuncay Özkan’ı,

Mustafa Balbay’ı,

Mehmet Haberal’ı,

İlhan Cihaner’i

İlker Başbuğ’u,

Selahattin Demirtaş’ı,

Osman Kavala’yı,

Can Atalay’ı,

Tayfun Kahraman’ı,

Mine Özerden’i

Çiğdem Mater’i,

Ayşe Barım’ı,

Ümit Özdağ’ı,

Ekrem İmamoğlu’nu,

Murat Ongun’u,

Buğra Gökçe’yi,

Tuncay Yılmaz’ı,

Gürkan Akgün’ü,

Ahmet Özer’i,

Rıza Akpolat’ı,

Alaattin Köseler’i,

Mehmet Murat Çalık’ı hapse attı.

Elbette bunlarla sınırlı değil. Kendisine muhalif kişiler hakkında mobbing niteliğinde bir çok gözaltı, soruşturma, yargılama ve tutuklamalar yapıldı.

Ergenekon, Balyoz ve 28 Şubat darbesi bahanesi ile şerefli Türk askerlerini, gazetecileri, akademisyenleri siyasi yargı kararları ile hapse attı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın yargılatmadıkları;

Egemen Bağış, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar Rüşvet ve Yolsuzluktan yakalandı.

5 Ocak 2015'te mecliste yapılan oylamada AKP oyları ile Yüce Divan'a gönderilmedi.

Rüşvetleri dağıtan Reza Zarrab yargılanmadı ve Amerika’ya tüydü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşi Hasan Pekcan’la ortak oldukları şirketten kendi bakanlığına fahiş fiyatla dezenfektan sattı bakanlıktan azledilince yüce divandan yargılanmadan tüydü.

Melih Gökçek ve 5 belediye başkanını zorla istifa ettirdi ve haklarındaki dosyalara savcılıklardan takipsizlik verilerek tek bir dava açılmadı.

Erdoğan’a gelince;

Oğlu Bilal ile paraları sıfırlamaktan yargılanamadı.

Diplomasızlığı için yapılan suç duyuruları ile açılmak istenen davalar savcıların reddetmeleri ile açılmadı.

Amerika ve FETÖ ile Ergenekon, Balyoz, Fenerbahçe şike kumpasları kurup davaların savcısıyım dedi yargılanmadı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ’cüler dönemi başladı.

Fenerbahçe 11 yılda sadece 2013-14 sezonu şampiyon olabildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini ve yargıyı paralel yapı oluşturan Fethullah Gülen’e teslim etti ve 15 Temmuz Hain Darbe girişimine ve 151 şehit verilmesine neden oldu, yargılanamadı.

Devlet sırlarının kalbi Kozmik Oda’nın açılması ve belgelerin FETÖ’cülere verilmesi için talimat verdi yargılanamadı.

Merkez Bankasının arka kapısından 128 milyar doları yandaşlarına buharlaştırdı yargılanamadı.

Sinan Ateş siyasi cinayetinin azmettiricilerinin ortaya çıkartılması engellendi.

Siyasi yargı kararları ile Rahip Brunson ve gazeteci Deniz Yücel’i tutuklattı. Baskı gelince ülkelerine gönderdi.

Trump; “Aptallık etme” diye mektup yazdı, reddetmedi aldı okudu.

Trump; “Senin ve ailenin mal varlığını açıklarım” dedi, PKK, PYD ve YPG’ye yönelik sınır ötesi harekatı durdurdu.

Değerli okurlarım,

27 Mayıs 1960 darbesi 15 Ekim 1961’de yapılan seçimlerle 17 ay sonra sona erdi.

12 Eylül 1980 darbesi 6 Kasım 1983’te yapılan seçimle 3 yıl sonra sona erdi.

2002- 2018 arası parlamenter rejim vardı AKP iktidarı 16 yıl sürdü.

YSK darbesi ile totaliter tek adam rejimi 24 Haziran 2018'de başladı, 2023’ten bugüne 7 yıldır katmerlenerek sürüyor.

Muhalifler hapiste, suçlular iktidarda.