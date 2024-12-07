Muhalifler Şam'a girdi. Bir devrin sonu mu geliyor?

Düzenleme: Kaynak: AA
Muhalifler Şam'a girdi. Bir devrin sonu mu geliyor?

Suriye'de Esad yönetimindeki Şam'a muhalifler ve HTŞ girmek üzere. Anadolu Ajansı, güçlerin şehrin güney banliyölerine girdiğini söyledi.

Suriye'de yaşanan son gelişmelerde muhalif grup olan HTŞ, Beşar Esad yönetimine karşı önemli ilerlemeler kaydetti.

Ülkenin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Suveyda ilinde Esad yönetimi, muhaliflere şehrin kontrolünü bıraktı.

Suveyda'nın tamamında kontrolü ele alan gruplar, rejim güçlerine 24 saat içinde bölgeden çekilme çağrısı yapmıştı.

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Humus'ta gruplar, il merkezi çevresindeki dış mahallelere yeniden ilerledi. Sanayi ve Kusur bölgelerinde yoğun çatışmalar yaşanırken, Humus'un stratejik konumu önemini koruyor.

Esad güçleri, kuzeydoğuda Haseke ve Kamışlı'yı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakarak Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi. Benzer şekilde, Şam kırsalındaki bazı bölgelerde de rejim güçleri geri çekilerek başkente yöneldi.

Kuneytra il merkezinde muhalif yerel gruplar, rejim güçlerini çatışmalardan sonra bölgeden çıkardı. Rejim, 2018 yılında Rusya ve İran'ın desteğiyle ele geçirdiği bu stratejik bölgeyi kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Şam’ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, güney banliyölerine girmeye başladı.

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